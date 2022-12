Spalletti fa i conti con i reduci dal Mondiale. L'ultimo a tornare sarà Kim Min-Jae. Come riportato da Il Mattino infatti, intorno al 20 dicembre tornerà in gruppo anche un altro difensore centrale, il sudcoreano Kim, l’ultimo tra gli azzurri ad uscire dai Mondiali con il ko agli ottavi contro il Brasile e anche per le sedute di allenamento Spalletti potrà riavere tutti e quattro i centrali a disposizione.