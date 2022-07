Kim-Napoli, entro 48 ore la firma! Repubblica: full immersion ieri sera tra Giuntoli e gli agenti, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto e sembra averlo trovato: si tratta di Kim Min-Jae, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce e l'entourage del difensore.

Della lunga telenovela Kim ne ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica, che ha analizzato lo stato dell'arte di questa lunga e complessa trattativa:

L’agenda prevede un solo punto: ieri sera full immersion con il ds Cristiano Giuntoli per scrivere la parola fine ad un affare complesso non tanto per la cifra da versare ( 20 milioni) o per il contratto da offrire al giocatore ( triennale da 2,5 milioni di euro), ma per alcune questioni spinose.

Il rush finale è propedeutico alle visite mediche e all’arrivo di Kim a Castel di Sangro per cominciare la sua nuova avventura. Al momento il giocatore si sta allenando in Portogallo e attende un cenno per prendere il primo volo per l’Italia ( oggi o al massimo domani) e indossare la maglia azzurra che ha voluto fortemente rifiutando la corte del Rennes, dove c’era il suo ex allenatore, Bruno Genesio.