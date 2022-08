Non solo Kepa, anche Navas ha detto 'Si' agli azzurri! Gazzetta: manca l'accordo con il PSG

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è stato impostato, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore che potrebbe essere preludio alla cessione del friulano: oltre a Kepa, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Sirigu e Neto.

Proprio di Keylor Navas al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Una di queste conduce a Keylor Navas, che in realtà risponderebbe meglio di chiunque altro al profilo richiesto da Spalletti. La notizia è che il costaricano sarebbe felice di approdare in azzurro e questa per il Napoli rappresenta una traccia che non si può in alcun modo trascurare. Certo, anche in questo caso servirebbe un accordo con il Psg per il prestito secco con i parigini chiamati a contribuire in maniera considerevole all’ingaggio del portiere ma è anche vero che nessun grande club vuole tenere un vice scontento e per di più con uno stipendio molto pesante.