Kessie-Napoli, Tuttosport: Giuntoli lo stima, può essere l'erede di Allan. Con gli azzurri ci sono anche altre tre squadre

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sarebbe sempre interessato a Kessie: "C’è anche un giocatore oggi nel Milan che potrebbe a gennaio trasferirsi al Napoli. Franck Kessie, che Pioli aveva escluso dalla lista dei convocati per la gara con la Juventus per motivi disciplinari (si era allenato male), è uno dei papabili alla cessione a inizio 2020 e il ds azzurro Giutoli lo stima da tempo. Sul giocatore ci sono il Monaco e un paio di club inglesi, ma il Napoli è una pista da non scartare, soprattutto pensando al possibile addio fra gennaio e giugno di Allan. Pioli ieri ha spiegato di voler recuperare il giocatore («è la mia intenzione, la volontà è avere tutti a disposizione, poi dipenderà dalle sue performance»), ma le prossime partite chiariranno meglio il futuro dell'ivoriano"