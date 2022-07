Gazzetta - Sogno Kepa per il Napoli: tempi lunghi con il Chelsea, l'affare si farà ad una sola condizione

Notizie Napoli calcio. Il Napoli continua a cercare un'alternativa a Meret per la prossima stagione ed uno degli obiettivi primari resta Kepa del Chelsea.

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni aggiornamenti sulla questione Kepa, sottolineando quali sono le condizioni poste dal Napoli per portare avanti la trattativa:

Il sogno del Napoli è avere nuovamente un «K2» da far scalare agli avversari, nel senso che Giuntoli dopo il coreano vorrebbe avere Kepa del Chelsea. Ovviamente, però, l’ingaggio del portiere spagnolo spaventa e non sarà facile convincere i Blues a lasciarlo andare in tempi brevi (in prestito con diritto di riscatto) contribuendo anche ad una grossa fetta dello stipendio.