Kepa al Napoli, Gazzetta: ha una dote tecnica che talvolta ha fatto difetto a Meret, ecco quale

Il Napoli sta per piazzare l’ennesimo colpo di quest’estate. Kepa in prestito dal Chelsea è una opzione diventata concreta, molto concreta, nelle ultime ore come racconta la Gazzetta dello Sport.

Kepa al Napoli, le ultime

I Blues hanno deciso che calciatori scontenti non ne vogliono ed hanno aperto alla possibilità di lasciar andare Kepa al Napoli pagando anche buona parte dell’ingaggio:

"Kepa ha tra le sue peculiarità la capacità di far ripartire l’azione con i piedi, quella che talvolta ha fatto difetto a Meret: a proposito, l’accelerata per Kepa ha ovviamente frenato il portiere friulano che era chiamato a firmare il rinnovo. Adesso potrà valutare eventuali offerte"

