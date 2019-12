Juventus, Paratici: "Higuain? Bisogna stare sempre attenti alle opportunità di mercato! Sarri ci aveva impressionato al Napoli, era l'allenatore giusto per noi"

Ultimissime Calcio Napoli -Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Dybala e Higuain? Bisogna stare sempre attenti alle opportunità di mercato, ma nessuno più di noi ha creduto maggiormente in loro. Siamo contenti, Gonzalo ha dimostrato la sua voglia di rimanere e Paulo indossa con onore la dieci della Juve. Con Allegri è stato un periodo bellissimo, ha tanti meriti. Se n’è andato in modo consensuale, lo abbiamo deciso insieme. Perché Sarri? In questi anni ci aveva impressionato a Napoli, e al Chelsea si è confermato. Tutto ciò ci ha fatto pensare che fosse l’allenatore giusto per la Juventus fin dall’inizio”