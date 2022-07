Koulibaly-Juventus, Tuttosport non molla: ipotesi primaria se non rinnova, ecco quanto offrono i bianconeri

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese.

Juventus su Koulibaly, le ultime

Secondo Tuttosport la Juventus non molla la presa per Koulibaly, considerato l'erede perfetto di De Ligt (vicino al Bayern Monaco). Ecco quanto scritto in merito dal quotidiano piemontese: