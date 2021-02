Juventus-Napoli si gioca il 17 marzo? Se gli azzurri escono col Granada si libera una finestra per giocare la partita di ottobre

Ultime notizie Napoli - Giovedì sera potrebbe aprirsi una finestra per poter disputare Juventus-Napoli, recupero reso necessario dopo la mancata trasferta dei campani il 4 ottobre, bloccati dall’Asl causa Coronavirus, come racconta Tuttosport.

"È in programma Napoli-Granada, match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In caso di uscita dalla competizione, si libererebbe una finestra per poter organizzare Juventus-Napoli. Si tratta di mercoledì 17 marzo, nella settimana in cui sono in programma gli ottavi di Europa League. Il Napoli sarebbe libero e lo sarebbe anche la Juventus, che ha il suo impegno europeo martedì 9 marzo"