Juventus-Napoli, intrecci di mercato con Giuntoli: Raspadori e Fabian Ruiz

Napoli - Ultimissime di calciomercato con i retroscena che spuntano fuori anche a distanza di tempo. Perché Juve Napoli sarà la prossima sfida sul campo, ma spesso le due squadre si sfidano anche fuori sul mercato. E' il caso di quanto accaduto con Raspadori e cosa può succedere con Fabian Ruiz.

Juventus Napoli: intrecci di mercato

Raspadori è stato soffiato alla Juventus proprio dal Napoli e da Giuntoli per 35 milioni, mentre, come riporta Tuttosport, c’è anche Fabian Ruiz, scovato nel Betis dall’attuale dt bianconero, che ha vestito la maglia del Napoli e in futuro può fare lo stesso con la Juventus, magari già a gennaio.