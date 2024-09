Juventus-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: un solo ballottaggio per Conte | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Domani sera alle ore 18.00 è in programma Juventus-Napoli, big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Probabili formazioni Juventus Napoli

Si è parlato tanto di un possibile cambio modulo per il Napoli di Conte, ma il tecnico leccese è orientato a dare continuità rispetto alle prime uscite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le fila dei partenopei verrà confermato il 3-4-2-1 e l'unico ballottaggio è quello tra Spinazzola e Olivera (con l'ex Roma favorito). Per il resto è rinviato il discorso della variante tattica, con McTominay, Gilmour e Neres che inizieranno dalla panchina.

La Juventus, invece, ritrova Gatti al centro della difesa ed in mezzo al campo si affida alla coppia Locatelli-Thuram. Per Thiago Motta si va avanti con il 4-2-3-1 ed il quartetto offensivo sarà composto da Koopmeiners, Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic.