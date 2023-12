Napoli - Missione per Mazzarri: sistemare la difesa passo dopo passo. Ora la Juventus, poi il Braga per la qualificazione agli Ottavi di Finale e si continuerà con un calendario impegnativo. Juventus Napoli sarà già un test importante per gli azzurri sotto questo punto di vista, anche perché sono stati subiti 7 gol tra Real Madrid e Inter in circa 180 minuti. 28 in 38 partite con Spalletti la scorsa stagione, mentre quest'anno si à già a 17 in 14 gare.