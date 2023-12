Juventus: Giuntoli vuole implementare lo staff tecnico, Pompilio e Micheli nel 2024

Ultime notizie - La Juventus si sta ricostruendo dalle fondamenta e per questo motivo che ha preso il direttore sportivo campione d'Italia Cristiano Giuntoli dal Napoli e ha dato carta bianca al nuovo dirigente affidandogli le chiavi del mercato. Non solo giocatori, il nuovo dt dovrà anche completare lo staff.

Juventus: altri colpi dal Napoli, ci pensa Giuntoli

Come rivelato da Tuttosport, c'è Giuntoli che vuole implementare lo staff tecnico per il prossimo anno. Pompilio e Micheli aspettano e possono lasciare anche loro Napoli per firmare con i bianconeri nel 2024. Ma il rapporto con Manna è solido al momento. La Juve ha messo a disposizione uno staff per Giuntoli che però ora è pronto a completarlo con i suoi fedelissimi che ha avuto per tanti anni al Napoli.

Manna, che pure è richiesto da altri club, ha appena rinnovato il contratto e gode di stima da parte della Juventus. Ma Giuntoli vuole tornare a lavorare anche con i suoi ex collaboratori che sono a Napoli e su tutti punta su due nomi: Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli. La partenza del primo è più semplice perché il suo contratto è in scadenza ed è difficile che il Napoli, dove è arrivato Mauro Meluso, voglia confermarlo. Ma l'obiettivo reale è Micheli, considerato uno degli artefici delle scoperte di mercato azzurre in coppia con Leonardo Mantovani. Difficile, però, che ADL se li lasci scappare alla Juve.