La Juventus sta valutando alcuniu nomi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino Jorginho dell'Arsenal. Gli agenti dell'ex regista di Napoli e Chelsea stanno trattando il rinnovo con i Gunners, ma nel frattempo si stanno guardando anche intorno per capire se ci sono dei margini per tornare nuovamente a giocare in Italia.