Juventus, Allegri ridisegna il centrocampo in vista del Napoli: può esserci un debutto dal 1'

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri dovrĂ ridisegnare la linea del centrocampo per la trasferta di domenica a Napoli, come scrive Tuttosport.

Adrien Rabiot e Weston McKennie, due delle sue mezzale titolari, sono fuori causa e aumentano i rimpianti per la squalifica di Nicolò Fagioli e per quella di Pogba:

"Ieri mattina i due infortunati sono stati sottoposti agli esami strumentali: il francese ha subito una lussazione della falange dell’alluce del piede destro, per il texano la radiografia ha confermato la lussazione della spalla sinistra. Del trio in mediana resta soltanto Manuel Locatelli, che non è neppure al meglio della forma. Per sostituire Rabiot, Allegri si è affidato ad Alcaraz: al Maradona potrebbe debuttare da titolare. Per sostituire McKennie il primo candidato è Miretti, anche se Allegri sta valutando anche altre possibilità come Nicolussi Caviglia"