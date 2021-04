Juve-Napoli, le ultime di formazione: rivoluzione in difesa! Rrahmani proverà a convincere Gattuso, martedì provino decisivo per Ospina. E Hysaj...

La difesa del Napoli ha messo a rischio la vittoria con il Crotone, come racconta Repubblica. E tra poco c’è la sfida alla Juventus.

“Manolas ha deluso come Maksimovic, Rrahmani proverà a convincere Gattuso ad affidargli una maglia da titolare. Ospina martedì svolgerà il provino decisivo per verificare l’entità dell’infortunio alla mano, ma c’è fiducia. Per il Napoli è un altro tassello prezioso: offre più garanzie rispetto a Meret. Il terzo cambio potrebbe essere Hysaj. L’unico confermato sarebbe Di Lorenzo, una mezza rivoluzione. Perché una difesa che non convince, si cambia”