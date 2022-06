Juve, Arrivabene: "De Ligt? Impossibile trattenere chi vuole andare via. Prossimo bilancio sarà ancora lacrime e sangue"

Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il dirigente bianconero ha parlato della situazione economica della società rispondendo poi alla domanda sul futuro di De Ligt.

Ecco cosa ha dichiarato l'Amministratore delegato bianconero:

Parliamo di ingaggi: la nuova Juventus ha un limite? O una politica precisa?

"Quello che chiudiamo è un esercizio di bilancio ancora dolorosissimo, perché gli effetti della pandemia non sono ancora passati. Ci portiamo dietro uno zaino pieno di problemi generati anche dalla pandemia. La chiusura dello Stadium e del museo ha causato danni per 75/80 milioni di perdite su due esercizi, con una marginalità dell’80%, quindi parliamo di perdite pesanti. Al di là del Covid ci sono una serie di costi ad alta marginalità che hanno inciso. Le faccio solo un esempio: lo sa che Douglas Costa inciderà ancora sul prossimo bilancio della società? Non c’è solo il Covid, quindi. In quello zaino c’è una serie di problematiche e di costi. Non voglio fare nessuna critica, ma bisogna essere realisti. Una situazione di crisi non la risolvi con la bacchetta magica da un giorno all’altro. Quindi il bilancio al 30 giugno 2022 sarà ancora lacrime e sangue, però vedo un miglioramento nel futuro".

Quindi il discorso ingaggi?

«Si tratta di amalgamare alti e bassi con un’idea in testa. Se un rinnovo può diventare un costo troppo oneroso per l’idea che ci siamo dati sugli stipendi, se il giocatore non ha un valore tecnico pazzesco, allora: arrivederci e grazie. È inutile fare un rinnovo al rialzo che carica di ulteriori costi quello zaino, solo per avere un nome piuttosto che un altro. Noi partiamo con l’idea che c’è solo un nome che conta: Juventus».

Parliamo di De Ligt: tutti hanno un prezzo o ci sono gli incedibili?

«Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto».