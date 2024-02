Errore Juan Jesus in Cagliari-Napoli: la reazione di Calzona

Ultimissime notizie Napoli Calcio - L'errore finale commesso da Juan Jesus a Cagliari grida ancora vendetta. Uno svarione grave che ha permesso alla squadra di Claudio Ranieri di acciuffare il pareggio a pochi secondi dal triplice fischio finale. L'1-1 in Sardegna ha inguaiato ancora di più il Napoli che si allontana dalla zona Champions. Una vittoria questo pomeriggio a Reggio Emilia potrebbe in qualche modo ridurre in parte un distacco comunque importante.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un gesto compiuto da Francesco Calzona a Castel Volturno dopo il pareggio subito a tempo scaduto in quel di Cagliari. Tutti si sarebbero aspettati una sottolineatura da parte del tecnico, in particolar modo verso Juen Jesus, dell'errore compiuto nel finale di match in Sardegna. Non è stato così. Come si legge infatti sul quotidiano, Calzona non ha ritenuto soffermarsi sugli errori individuali commessi domenica poiché talmente evidenti che non c'era bisogno di rimarcarli. Quindi nessun processo, se vogliamo chiamarlo così, neanche per Juan Jesus il quale oggi dovrebbe partire nuovamente titolare.