Jorginho show, Gazzetta: e se fosse lui a vincere il Pallone d'oro?

Euro 2020 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "E se Jorginho…? E se Pallone d’oro e Best Fifa tornassero in Italia in questo incredibile 2021? Non succede dal 2006, quando Cannavaro si prese tutto — il trofeo di France Football e l’allora World Player di Blatter — con Buffon alle sue spalle: ma era l’anno del Mondiale e le loro prestazioni blindarono la Nazionale di Lippi fino a Berlino. Il problema era soltanto scegliere chi dei due sul podio più alto. Quest’anno la lotta è indecifrabile, non c’è un “migliore” assoluto, e i due dominatori post-2006, Messi e Ronaldo, non sembrano nella condizione di insidiare i primissimi posti"