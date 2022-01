CorSport - Januzaj-Napoli, contatti serrati tra Giuntoli e l'entourage: può arrivare a parametro zero

Calciomercato Napoli - Contatto tra il Napoli e Januzaj. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come l'ex enfant prodige del Manchester United potrebbe vestire a parametro zero la maglia azzurra il prossimo luglio. A quanto pare sembrerebbe lui l'erede di Lorenzo Insigne.

"Come si usa dire in casi del genere, prima che si arrivi al contratto ci sarà bisogno di una lunga serie di contatti: il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c’è da sapere ed ora lascerà che in queste settimane - o nei mesi che verranno - le promesse diventino altro. Ma Januzai, «allevato» da Giggs, sinteticamente, «piace»"