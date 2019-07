James-Napoli: infortunio ai legamenti per Asensio, il ko cambia le mosse del Real Madrid?

Come andrà a finire l’affare tra il Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Ssc Napoli ed il trequartista colombiano James Rodriguez? Più e più volte Zinedine Zidane, allenatore del Real, non si è sbottonato sulla situazione relativa al colombiano:

“James? Non dico nulla, non è con noi qui, mi occupo dei calciatori che in questo momento sono qui di noi qui. Al momento è ancora un nostro giocatore, non so cosa succederà”

Atletico su James, parla Simeone

Stanotte nemmeno Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha voluto fare totale chiarezza:

“James Rodriguez arriva oppure il mercato è finito? I calciatori possono arrivare e possono partire, fino alla fine non sai mai cosa può accadere. Per come vengono gestiti i calciatori dai loro agenti…speriamo di continuare a lavorare ponendoci come obiettivo ciò che sarà la stagione che sta per iniziare. Fino alla fine del mercato non sai mai cosa potrà accadere. Il club sta lavorando nella direzione di cui abbiamo discusso tre o quattro mesi fa”

Mercato Napoli, il ko Asensio pregiudica James?

Tuttavia un problema potrebbe cambiare le cose: durante l’amichevole tra Real Madrid ed Arsenal, il calciatore Marco Asensio si è infortunato gravemente e in attesa di conferma l’infortunio al ginocchio sinistro dovrebbe aver provocato la rottura del legamento crociato. Può questo infortunio cambiare le prospettive di mercato relative anche ad James? Sarebbe davvero una beffa incredibile sia per l'Atletico (ha l'accordo totale col giocatore ed è pronto alle visite) sia per il Napoli (spera che il Real alla fine non si accordi con l'Atletico) che si contendono il giocatore da oltre un mese. Nelle prossime ore se ne saprà di più.