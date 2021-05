Italia, oggi le convocazioni dei 26 per gli Europei: tre azzurri certi del posto, c'è ancora il dubbio Politano

Ultime calcio - Insigne, Di Lorenzo sicuri del posto, quasi certo Meret, ancora in dubbio Politano: oggi Mancini presenterà la lista dei 26 azzurri per gli Europei.

Lorenzo è un punto fermo nel 4-3-3 del ct della Nazionale, da esterno sinistro è una garanzia in un sistema di gioco che conosce benissimo per averci giocato già nel Pescara di Zeman e poi con il Napoli di Sarri. Di Lorenzo si è guadagnato la certezza di un posto tra i difensori che andranno agli Europei, il terzino del Napoli sarà il vice Florenzi: ha scalato posizioni su posizioni anche in quest'annata che ha giocato da grande protagonista con il Napoli assicurando una straordinaria continuità di rendimento con prestazioni quasi sempre convincenti. In vantaggio Meret nel ballottaggio con Cragno. Politano se lo gioca con Kean e Raspadori. Con un gran girone di ritorno in maglia azzurra l'ex interista si è guadagnato un posto tra i preconvocati ma la concorrenza sulla fascia destra in attacco è altissima con Chiesa e Berardi che sono due punti fermi dell'Italia di Mancini, come riporta Il Mattino.