Italia, Mancini richiama Balotelli: per lo stage anche Joao Pedro e Luiz Felipe

L’ultima tentazione di Roberto Mancini è il primo centravanti che ha convocato e quello su cui si illudeva di poter fondare la Nazionale ferita dalla mancata qualificazione al Mondiale 2018: Mario Balotelli quasi certamente mercoledì varcherà il cancello verde di Coverciano per partecipare allo stage azzurro.

Mancini richiama Balotelli in Nazionale

Come riporta Il Corriere della Sera, il c.t. e il suo staff, allargato a Daniele De Rossi e con il contributo di Gianluca Vialli e Lele Oriali, ci stanno ragionando. Una riflessione profonda, una tentazione forte. Una decisione quasi presa. Balo è il preferito di Mancini, ma è anche quello che lo ha più deluso. Il centravanti, che ha debuttato a 20 anni con Cesare Prandelli, è fuori dal giro da tre lunghi anni. L’ultima apparizione è datata 7 settembre 2018 nel pareggio contro la Polonia a Bologna. Il trasferimento in estate all’Adana Demirspor, sembrava la certificazione del declino di un campione che si è buttato via. E invece in Turchia, sotto la guida di Vincenzo Montella, Balo è rinato: 8 i gol in campionato più uno in Coppa. Mancini è più prudente, ma alla fine si convincerà e domani dovrebbe inserirlo nella lista. Un conto però è lo stage, circa 35 giocatori con Joao Pedro e Luiz Felipe, un altro far parte dell’Italia alla fine di marzo, quando ci giocheremo il Mondiale in Qatar.