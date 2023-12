Itakura-Napoli, ADL pronto allo sforzo: c'è la clausola imposta dal Mönchengladbach, la strategia per averlo subito

Il Napoli che cerca un difensore centrale, si guarda intorno a caccia del profilo che più piace. Ko Itakura, giapponese del Borussia Mönchengladbach, ha problemi fisici dai quali sta uscendo.

Ko Itakura

Il Napoli pensa anche a Itakura

Come riporta Il Corriere dello Sport, ha anche una clausola - giugno 2024 - da dodici milioni di euro: al Napoli è sempre piaciuto e per rompere gli indugi, senza aspettare, a Castel Volturno sarebbero pure propensi ad un sacrificio, se in Germania vogliono, versando subito una quindicina di milioni.

