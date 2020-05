Ispettori federali a Castel Volturno, Il Mattino: lo stesso Napoli aveva sollecitato i controlli

Notizie Napoli calcio. Nella giornata di ieri la SSC Napoli ha ricevuto la visita a Castel Volturno di due ispettori della procura federale, al fine di controllare il rispetto delle rigide regole di sicurezza nel corso degli allenamenti individuali. Ecco quanto raccontato da Il Mattino:

Tutto ok dalla verifica al gruppo azzurro, i due uomini della Procura Federale hanno riscontrato che era tutto a posto e nel pieno rispetto delle procedure delle sedute individuali autorizzate per questa fase alle squadre di serie A. Gattuso si è trattenuto a parlare con gli ispettori sottolineando che le procedure previste dal protocollo sono state rispettate sempre in maniera rigida in questi giorni dal Napoli e mettendo a disposizione video degli allenamenti di tutta la settimana svolta dagli azzurri, filmati da poter mandare attraverso whatsapp ai rappresentanti della Procura.

E tra l’altro proprio il Napoli aveva pensato nei giorni scorsi di sollecitare i controlli della Procura coinvolgendo gli ispettori federali proprio per verificare che tutti rispettassero i controlli previsti dal protocollo.