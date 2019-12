Udinese, De Paul: "Anche il Napoli mi voleva, poi sono cambiate le cose. Azzurri fortissimi, specialmente Meret, Manolas, Koulibaly ed Allan"

Calciomercato Napoli - L'ex obiettivo della Ssc Napoli Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Eccone uno stralcio:

Intervista De Paul, ex obiettivo mercato Napoli

Riavvolgiamo mezzo nastro. Gennaio 2019: nasce Francesca e l’Udinese raggiunge un’intesa di massima con l’Inter per l’estate successiva.

«Questo non lo so. Si è parlato e si parla molto di me: Napoli, Fiorentina, Milan, Inter. A gennaio scorso forse c'erano stati sondaggi approfonditi, poi evidentemente sono cambiate diverse cose».

Difficile oggi contro il Napoli?

«Anche per loro. Vogliamo vincere, dobbiamo vincere, cercheremo di vincere con l’aiuto del nostro stadio. Abbiamo bisogno di un risultato prestigioso per migliorare la classifica. Anzi, avvertiamo la necessità di un filotto per cancellare le preoccupazioni. La Coppa Italia ci ha dato una spinta».



Un’Udinese più tranquilla a gennaio potrebbe cederti.

«Bella questa, l’hai studiata?».



Perché il Napoli sta messo così male in classifica?

«Mistero. Ti dico la mia cerniera dei quattro, quella che di solito fa dello scheletro di una squadra un gruppo competitivo».



Chi sono i quattro?



«Meret, Manolas, Koulibaly e Allan. Parlo in generale, so che Allan contro di noi non ci sarà. Escludo gli attaccanti, come vedi. Ma quei quattro nella mia testa sarebbero bastati per consentire al Napoli di decollare. Fortissimi. Invece, non sta andando proprio così».