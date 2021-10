Interviene l'AGCOM, ultimatum per DAZN: 30 giorni per trovare una soluzione

Ultimissime notizie Serie A. Ieri a Lissone, in provincia di Milano, si è tenuta una riunione tra i presidenti dei club di Serie A: l'oggetto delle discussioni ha riguardato i casi di razzismo negli stadi italiani, ma anche la questione relativa ai diritti televisivi ed ai disagi degli utenti di DAZN. Pressati dagli sponsor, i club italiani pretendono chiarezza, soprattutto per quanto riguarda i dati sullo sharing e le rilevazioni Auditel. Ne parla oggi l'edizione del Corriere della Sera.

Serie A, ultimatum per DAZN

All'assemblea di Serie A ha preso parte anche un rappresentante della Nielsen, la società di rilevazione assunta da DAZN per analizzare i dati degli ascolti. L'amministratore delegato della Lega De Siervo avrà presto un incontro con i vertici dell'App che detiene i diritti Tv della Serie A, con l'obiettivo di risolvere i problemi degli ultimi mesi.

DAZN Serie A

In assemblea - si legge sul Corriere della Sera - "il professore del Politecnico di Torino, Marco Mellia, ha spiegato che i ritardi e i black out di trasmissione non sono riconducibili a problemi infrastrutturali di rete ma a difficoltà di Dazn". Ma soprattutto ci si aspetta l'intervento dell'AGCOM, l'Autorità Garante per le Comunicazioni, che con un procedimento d'urgenza "ha intimato alla tv in streaming di rispettare i diritti degli utenti, studiando ogni tipo di accorgimento utile a prevenire i malfunzionamenti della piattaforma. Inoltre, ha imposto di implementare un servizio di assistenza clienti efficace. L’agenzia attende una relazione entro 30 giorni. Dazn ha replicato di aver già avviato con le Istituzioni un confronto e si dice disponibile a trovare con l’Authority soluzioni eque nel breve periodo".