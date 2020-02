Inter-Napoli, le probabili formazioni di Repubblica: Gattuso si affida a Mertens e Callejon, Conte senza Lukaku ma con Eriksen

Probabili formazioni Inter-Napoli. Questa sera andrà di scena in un San Siro con più di 60mila spettatori, la sfida d'andata delle semifinali di Coppa italia fra l'Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso. Mancano Hysaj per squalifica da una parte, oltre Ghoulam e Younes, e soprattutto Handanovic dall'altra. Entrambi gli allenatori qualcosa cambieranno, in particolare i nerazzurri potrebbero partire dal 1' senza Lukaku.

Probabili formazioni Inter-Napoli, le scelte di Gattuso e Conte

Le ultimissime di formazione di Inter-Napoli le dà l'edizione odierna di Repubblica. Queste le probabili scelte sponda Inter:

"Finalmente l’Inter può concedersi il gioco delle coppie. Dopo mesi passati a lamentare una rosa corta, anche causa infortuni, Antonio Conte per ogni titolare ha a disposizione una degna riserva, spesso lussuosa. Proprio oggi a San Siro Conte potrà sperimentare, se lo vorrà, un turnover ragionato, non dettato dall’emergenza. Un’alternanza consentita dagli importanti innesti di gennaio: Young, Moses e soprattutto Eriksen. È probabile che il danese giocherà dall’inizio, al posto di Vecino. In difesa Bastoni dovrebbe essere preferito a Godin, a centrocampo Moses a Candreva. Al fianco di Lautaro, in campo dopo due giornate di squalifica in campionato, la scelta è fra Sanchez (che con il Toro fece bene al Camp Nou) e Lukaku, che prima o poi dovrà riposare. Chi senz’altro oggi non sarà in campo è Samir Handanovic, sostituito in porta da Padelli, a cui l’Inter potrebbe aggiungere come riserva lo svincolato Viviano".

Le ultimissime di formazione di Gattuso

Cambia anche Gennaro Gattuso, queste le ultime di formazione per quanto riguarda il Napoli dell'edizione odierna di Repubblica:

"Non ci sarà spazio per l’amarcord nel ritorno a Milano di Rino Gattuso, che si sta giocando anche le sue chance di conferma e ha bisogno di riscattarsi dopo il passo falso con il Lecce. Il tecnico azzurro punterà sulla vecchia guardia e contro l’Inter è pronto a rilanciare il tridente leggero, con Callejon e Insigne a sostegno di Mertens. Ma il tridente leggero avrà bisogno, naturalmente, anche del supporto del resto della squadra. Gattuso cambierà molto pure a centrocampo, con il ritorno di Elmas tra i titolari al posto di Lobotka e la staffetta Fabiàn-Zielinski. Resta invece ancora ai margini Allan, non arruolabile nonostante sia guarito e convocato: un rebus da risolvere in fretta. In difesa invece, vicino a Ospina e al rientrante Manolas si contendono una maglia Koulibaly e Maksimovic. Giocherà chi darà più garanzie".

Le formazioni di Inter e Napoli:

Inter (3-5-2): Padelli, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro.

