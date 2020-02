Inter-Napoli, derby da uomo comune per Gattuso, CorSport: "Per l'occasione ha rispolverato il tridente d'attacco"

Ultimissime calcio Napoli - Gara speciale per Gennaro Gattuso che questa sera affronterà l'Inter in Coppa Italia. Per il tecnico, storico ex calciatore del Milan, si tratterrà di una sorta di derby contro la squadra di Antonio Conte. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non gli è ancora capitato di vivere San Siro da “uomo comune”, né di accomodarsi su quell’altra panchina: va a finire che sarà un dettaglio. I giocatori pensano per sé, gli allenatori devono farlo per tutti ed ora c’è altro che passa per la testa: Gattuso si è calato nel nuovo ruolo ormai da un lustro, anzi di più, a Napoli c’è da due mesi, ne ha giocate dieci - comparse quelle di Coppa Italia - cinque sconfitte e altrettante vittorie, ma il clima è malinconico e lui sta inseguendo «la chiave per risolvere i problemi, che sono soprattutto mentali». Il turn-over è un’esigenza e allora si cambia, un po’ ovunque: in difesa, con Ospina che viene preferito all’acciaccato Meret, però con una linea davanti a sé nella quale esce Koulibaly ed entra Manolas; poi un centrocampo inedito: Elmas, Demme e Fabian (lui in ballottaggio con Zielinski), per avere senso geometrico e piedi buoni, da mettere al servizio del tridente, rispolverato per l’occasione".