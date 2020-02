Inter-Napoli, i precedenti negativi a San Siro in Coppa Italia: gli azzurri non hanno mai vinto a Milano!

Ultimissime calcio Napoli - Quella di stasera sarà la quinta sfida a San Siro tra Inter e Napoli in Coppa Italia: sono tre le vittorie nerazzurre (l’ultima volta nella stagione 2015- 2016) con un solo pareggio. Il Napoli, dunque, non ha mai vinto a Milano nella competizione tricolore. Ma l’unica volta in cui le due squadre hanno giocato una semifinale di Coppa Italia, l’ha spuntata il Napoli, che nella stagione 96/97, quando vinse ai calci di rigore dopo il doppio 1-1 nelle due sfide. Gli azzurri persero poi la finale contro il sorprendente Vicenza, che dopo essere stato sconfitto 1- 0 al San Paolo rimontò 3-0 al ritorno in casa, dopo i supplementari. A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica