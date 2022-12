Inter-Napoli, buone notizie per Inzaghi: Brozovic verso il recupero

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi avrà praticamente tutta la rosa al completo contro il Napoli. Anche il croato Brozovic dovrebbe dunque essere della gara:

"Nella semifinale mondiale contro l’Argentina, il croato ha accusato un problema fisico che adesso sembra superato. Farà di tutto per esserci contro la capolista. Vanno verificate le condizioni di Mkhitaryan dopo la sostituzione per precauzione ieri contro il Sassuolo, però non è scattato l’allarme. Se non sopraggiungono altri guai (vanno monitorate le condizioni di Correa e D’Ambrosio e De Vrij è a rischio), Inzaghi potrà presentarsi con la rosa pressoché al completo, la notte del quattro gennaio".