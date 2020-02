Inter-Napoli, allerta sicurezza: contromisure delle forze dell'ordine per evitare contatti tra le tifoserie

Ultimissime calcio Napoli - Misure di sicurezza preventive a Milano per l'arrivo di tifosi della SSC Napoli in vista della gara di Coppa Italia tra l'Inter ed i partenopei. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta:

"La vendita per questo incontro è stata inibita ai residenti in Campania dopo quello che è successo il 26 dicembre 2018, ovvero gli incidenti all’esterno del Meazza che costarono la vita a Belardinelli. Le forze dell’ordine hanno previsto tutte le contromisure del caso per evitare che, anche lontano dall’impianto, si verifichino contatti tra le opposte fazioni. La situazione sarà monitorata fin dal casello d’ingresso a Milano, nella speranza che, con una simile cornice di pubblico, lo spettacolo in campo e sugli spalti non sia rovinato con fatti che niente hanno a che fare con lo sport".