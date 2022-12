Inter-Napoli, allenamento speciale di Spalletti alla vigilia di Natale: il programma per otto giocatori

L’obiettivo è quello di ritrovare la brillantezza per l’Inter del 4 gennaio. Al Napoli manca solo questo pezzo conclusivo della lunga preparazione che ha appesantito le gambe dei calciatori di Spalletti. Ne parla Tuttosport.

“Ieri la squadra ha sostenuto un allenamento di scarico post Lille e oggi un altro di smaltimento delle fatiche accumulate. Sarà l’ultima giornata prima della tregua natalizia che si concluderà il 26, perché dal 27 tutto il gruppo si ritroverà per seguire la tabella di lavoro che porterà la condizione del Napoli ad essere ottimale per la ripresa del campionato, quando soltanto Kim, Zielinski, Lozano, Anguissa e Olivera non avranno ancora nelle gambe i 90 minuti di partita.

Spalletti ha prescritto per loro una seduta di allenamento supplementare per la giornata di domani, alla vigilia del Natale: si alleneranno insieme agli infortunati Rrahmani , Demme e Sirigu che hanno completato la convalescenza”