Insulti a De Laurentiis, Il Mattino: commenti duri sui social, oggi sarà a Castel di Sangro per il ritiro

Polemiche per la diffusione in rete di un video realizzato con un cellulare in cui De Laurentiis, all'uscita da un palazzo a Napoli, viene insultato da alcuni tifosi. Nessuna reazione da parte del presidente, che anzi risponde con cortesia a un tifoso che gli chiede notizie sul futuro di Mertens, con un chiarimento sulla trattativa che si era interrotta dopo la richiesta di 4 milioni netti da parte dei legali che assistono il 35enne attaccante belga:

Come riporta Il Mattino:

"Molti i commenti duri sui social nei confronti di chi ha insultato in strada De Laurentiis, che si era trasferito per alcuni giorni a Napoli e da oggi sarà a Castel di Sangro per seguire la squadra nella seconda fase del ritiro precampionato, così come aveva fatto in passato. Poi alcuni giorni di vacanza, probabilmente nel Golfo, prima dell'inizio della stagione, che partirà per il Napoli a Ferragosto con la partita in casa del Verona".