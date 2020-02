Insigne torna, recupero lampo! CorSport: l'infiammazione al ginocchio non dà più fastidio, oggi le ultime prove tattiche

Notizie Calcio - Lorenzo Insigne corre verso il Cagliari. Proprio così: recuperato. Ce la fa, giocherà: dopo la pausa forzata di mercoledì a San Siro con l’Inter, in Coppa Italia, domani Insigne tornerà dal primo minuto. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Recupero lampo dopo il fastidio al ginocchio che lo ha escluso dalla prima semifinale di coppa e via a occupare la casella sinistra del tridente: il ginocchio che gli ha impedito di giocare con l’Inter, a causa di un’infiammazione, non dà più fastidio e dunque Gattuso potrà contare su di lui. Riserve sciolte: non resta che testare oggi in pratica, in occasione delle prove tattiche, e poi dare il responso finale. Che però sembra scritto proprio come quello relativo a Milik: niente da fare, questa volta è il ginocchio di Arek a creare qualche grattacapo”