CdM - Addio sogni Scudetto: l'esultanza di Insigne rimane il fotogramma di un'illusione

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato il pareggio di ieri tra Napoli e Roma, risultato che di fatto fa tramontare i sogni Scudetto.

La sua esultanza per il gol rimane il fotogramma di un’illusione che si pone in contrasto con il suo volto malinconico a fine partita quando in lacrime ha raccolto l’affetto della sua gente, in una delle sue ultime gare al Maradona. Lorenzo ha trasmesso così la sensazione di veder sfumare il sogno scudetto con cui voleva chiudere l’avventura napoletana, alla decima stagione da quando è rientrato dai prestiti al Foggia e al Pescara.