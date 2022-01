Insigne-Toronto, Il Mattino: già oggi capiremo se è calato l'affetto dei napoletani

Il saluto al nuovo club e ai nuovi tifosi è un misto di italiano e inglese, condito da applausi e apprezzamenti in stretto dialetto dove spicca un pittoresco 'stai che caz'.

Come riporta Il Mattino:

“Atteso per venerdì pomeriggio, l'annuncio urbi et orbi è arrivato invece ieri: dal primo giorno di luglio Insigne sarà un tesserato della società canadese perché il giorno prima sarà l'ultimo con la casacca azzurra. Quattro anni la durata del contratto, ingaggio di 11,5 milioni netti a stagione, i bonus sono sempre un mistero e fanno parte di quel sottobosco di accordi che vengono svelati solo quando sono raggiunti ma dovrebbero essere sui 4,5 milioni. Il campo sarà il miglior giudice, come sempre: già oggi capiremo se il grado di empatia tra l'attaccante di Frattamaggiore e il Maradona è destinato a calare. Gambe a Castel Volturno, testa al Canada: il saluto al popolo di Toronto è stato concordato negli ultimi tre giorni ma diffuso ieri. Registrato a Roma, perché il calciatore nel video appare in pullover bianco e giacca di pelle, il look scelto per mettere nero su bianco”.