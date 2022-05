Insigne-Napoli, addio amaro: ADL non fa sconti, pronta maxi-multa per l'ammutinamento!

Notizie Napoli calcio. Sarà un addio amaro tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è davanti alle sue ultime tre partite con la maglia della sua città, prima di chiudere i bagagli ed iniziare l'avventura in MLS con il Toronto.

Insigne multa ammutinamento, arriverà dopo l'addio

Oltre alla delusione Scudetto, per Insigne è pronta ad arrivare anche la beffa: come riporta Repubblica, infatti, la questione ammutinamento è ancora in auge per De Laurentiis, e dopo l'addio del capitano scatterà anche per lui la maxi-multa.