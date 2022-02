Insigne-MLS, niente trasferimento anticipato: non ha mai pensato di rescindere il contratto, ha un obiettivo tra un mese e mezzo

Il mercato invernale si è chiuso e ora non ci sono più dubbi, come racconta l'edizione odierna di Repubblica: Lorenzo Insigne terminerà in Italia la sua stagione, nonostante la firma sul contratto con Toronto in MLS.

"Il numero 10 della Nazionale continuerà a scendere in campo con la maglia del Napoli, visto che l’attaccante di Frattamaggiore non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di una rescissione contrattuale e dalla Major League Soccer (che scatta a marzo) non gli hanno messo alcuna fretta.

Tra un mese e mezzo ci sono del resto gli attesissimi play- off per la qualificazione ai Mondiali di novembre in Qatar e il ct Roberto Mancini conta al cento per cento sul capitano azzurro, che ha avuto dunque un importante motivo in più per prendersi qualche altro mese prima del suo trasloco"