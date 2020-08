Ultime calcio Napoli - Ghoulam resta in orbita Wolverhampton. Ieri ancora Pisacane in visita a Insigne.

Insigne

Come riporta Il Mattino:

"Il fantasista è incedibile anche se arrivano diverse offerte per il capitano azzurro. Come raccontato, è a un bivio l'avventura di Hysaj al Napoli: se non rinnova va via. Faraoni è l'erede designato, ma Gattuso spinge per la permanenza. Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino potrebbe essere girato alla Salernitana".