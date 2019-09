Insigne forse salta l'Italia! CorSport: condizioni valutate oggi, risentimento al flessore. Già pronto il sostituto

Ultimissime calcio Napoli - Non parte certo sotto la migliore stella questa seconda, decisiva, stagione di Roberto Mancini commissario tecnico, direzione Euro 2020. In vista della doppia faticosa trasferta di qualificazione, in Armenia (in campo giovedì prossimo) e Finlandia (domenica 8), rispettivamente terza (6 punti) e seconda (9) in classifica (Italia a punteggio pieno a quota 12), il ct, alla vigilia del raduno (oggi entro le 12 a Bologna) ha perso per infortunio prima Chiellini, capitano e grande anima azzurra, poi De Sciglio. A loro posto sono stati chiamati Acerbi e D’Ambrosio. Due forfeit pesanti, dopo l’indisponibilità di Piccini, Spinazzola, Pavoletti e Zaza.

A questo si deve aggiungere l’incerta situazione riguardante Lorenzo Insigne, uscito alla fine del primo tempo di Juve-Napoli per un risentimento al flessore destro. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport e condizioni dell’attaccante (2 gol nelle ultime due partite azzurre, a giugno e 2 gol a Firenze nel debutto in campionato), saranno valutate oggi a Bologna dal professor Ferretti, che guida lo staff medico azzurro. In caso di ulteriore taglio, Mancini dovrebbe integrare il suo gruppo ristretto di 26 giocatori chiamando Politano.

Lista convocati Italia Armenia e Finlandia

Portieri: Donnarumma (Milan), Gollini (Atalanta), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bonucci (Juventus), D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi, Mancini (Roma), Izzo (Torino), Lu. Pellegrini (Cagliari), Romagnoli (Milan).

Centrocampisti: Barella, Sensi (Inter), Cristante, Lo. Pellegrini (Roma), Jorginho (Chelsea), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shangai Shenhua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Lasagna (Udinese).