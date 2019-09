Insigne: "Elmas mi ha impressionato! Ad Ancelotti ho fatto una richiesta. Maksimovic fortissimo, ho Immobile e Dzeko al fantacalcio"

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo uno stralcio.

Contro la Sampdoria una bella vittoria: il Napoli ha funzionato al meglio grazie anche a qualche accorgimento di Ancelotti rispetto alle prime due partite?

«Il mister è stato chiaro in questi giorni con tutta la squadra, ha parlato con tutti: abbiamo un ciclo pesante di partite importanti e per arrivare bene in tutte le competizioni bisogna ruotare un po', questa è la nostra forza di quest'anno. Contro la Samp ha cambiato ed è giusto che dia fiducia a tutti, così siamo sempre tutti al cento per cento. La partita l'abbiamo preparata allo stesso modo come tutte le altre volte e come quella precedente contro la Juve. Solo che contro la Samp siamo stati più cinici e più cattivi, quello che ci è mancato un po' a Torino. Ripeto, abbiamo provato le stesse cose da mettere in pratica poi sul campo, l'atteggiamento è stato più cinico».

Qual è la qualità migliore del nuovo Napoli, dove invece c'è ancora da migliorare?

«Siamo migliorati come rosa, abbiamo fatti acquisti molto importanti che sicuramente ci daranno una grossa mano. Sabato Ancelotti ha cambiato diversi giocatori e il Napoli ha giocato lo stesso una grande partita contro una squadra forte. Poi c'è sempre da migliorare, anche se abbiamo vinto contro la Sampdoria: qualche errorino è stato commesso e il mister con lo staff rivedrà la partita al video. Ora dovremo preparare la prossima sfida al meglio, domani c'è un impegno molto importante e bisogna tirare fuori ancora qualcosina in più rispetto al match contro la Samp».

Dei nuovi calciatori del Napoli chi l'ha colpita di più sul piano tecnico e umano?

«Sul piano umano tutti allo stesso modo, sono tutti bravi ragazzi e poi noi siamo un gruppo che fa sentire subito a proprio agio ogni nuovo arrivato, chi viene s'inserisce subito al meglio. Tatticamente e tecnicamente sono tutti e cinque acquisti che ci daranno una mano, in un modo o in un altro. Llorente è bravo a tenere la palla e a far salire la squadra, Lozano dà la profondità, Manolas viene da grandi stagioni con la Roma, Elmas non lo conoscevo e vedendolo mi ha impressionato subito, perché ha tante qualità ed è giovane. E Di Lorenzo l'anno scorso è stato uno dei terzini più forti della serie A e lo sta dimostrando anche con noi giocando bene le prime tre partite».

Conte e Sarri, due rivali del Napoli in campionato: qual è il suo giudizio sui due e a chi si sente più legato?

«Con Conte ho partecipato a un Europeo e mi sono trovato benissimo: mi è piaciuto molto il fatto che parla in faccia, dice le cose come stanno e l'ho apprezzato tantissimo. Mi ha dato fiducia, anche se io giocavo in un altro modo, e ho cercato di ricambiarla. Sarri sappiamo bene tutti quanto ha fatto per il Napoli, ha aiutato me e tutti gli altri calciatori tanto a crescere. Ora però sono due avversari e spero di batterli: con l'Inter dobbiamo giocare, con la Juve non ci siamo riusciti all'andata, il campionato è lungo e speriamo alla fine di poter arrivare più avanti noi».

Quale è la sua qualità migliore e dove invece può ancora crescere?

«Nel Napoli ho ricoperto tanti ruoli, esterno a tre, a quattro, la stagione scorsa ho fatto la seconda punta: c'è sempre da migliorare. Quest'anno ho chiesto al mister se poteva farmi tornare a giocare sulla fascia perché mi trovo più a mio agio. E così lui mi ha messo nelle migliori condizioni per esprimermi al meglio: in fase difensiva copro con il 4-4-2, in fase offensiva mi muovo di più tra le linee. Comunque è chiaro che in qualsiasi ruolo gioco cerco di dare una mano ai compagni e di mettermi a disposizione di tutto il gruppo. Dove posso migliorare è nella fase difensiva, visto che ho fatto spesso in carriera il terzo in attacco e devo crescere in questo senso. La cosa che mi piace di più è giocare largo a sinistra dove posso rientrare per il tiro o per fare un assist».

Chi è il difensore più forte della serie A, il più difficile da superare?

«Uno l'abbiamo noi, è Koulibaly. E sono fortissimi anche Manolas e Maksimovic. Guardando agli avversari dico Chiellini, veramente un osso duro: Bonucci è forte, come il giovane olandese De Ligt, ma l'assenza di Giorgio è pesante per la Juventus. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero che torni in campo al top al più presto».

E chi sono gli attaccanti più forti della serie A, quelli che le piacciono di più?

«Dico Immobile, a parte il fatto che siamo grandi amici, perché come bomber è veramente straordinario, la butta sempre dentro in tutte le occasioni. E a me piace molto Dzeko perché aiuta tanto la squadra e sa giocare molto bene al calcio: li ho tutti e due al Fantacalcio».