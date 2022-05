Insigne e l'ultima gara al Maradona: il Napoli sta preparando una serie di iniziative per celebrarlo

Dopo due giorni di riposo concessi da Spalletti, il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno. Duplice l'obiettivo in vista della partita con il Genoa, come racconta il Corriere dello Sport: chiudere la missione terzo posto e onorare l'ultima passerella di Lorenzo Insigne al Maradona con la maglia del Napoli.

Come racconta il quotidiano,

"il club sta preparando una serie di iniziative per celebrare il capitano, figlio della città e anche del vivaio azzurro, dopo una storia d'amore inaugurata con l'esordio in Serie A datato 14 gennaio 2010. Una vita. Una pelle. E un fiume di lacrime che il calore del popolo proverà ad asciugare. Tutti hanno voglia di chiudere il ciclo degnamente al cospetto del Maradona. Per Insigne, certo, ma anche per il pubblico"