Infortunio Rrahmani: salta Torino, cosa trapela per il Barcellona

Napoli - Arrivano le ultime notizie da Castel Volturno sulle condizioni di uno dei difensori punti di riferimento del Napoli. Perché il giocatore ha accusato un problema e ora si valuterà nelle prossime ore. Mister Calzona rischia di dover fare a meno di lui.

Di Lorenzo e Rrahmani

Napoli: le condizioni di Rrahmani

Come spiega La Gazzetta dello Sport ci sono delle notizie che riguardano il possibile recupero di alcuni giocatori del Napoli in vista di due partite chiavi come Torino e Barcellona.

Rrahmani, uscito domenica sera per un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro personalizzato in campo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. C'è la possibilità che venga risparmiato venerdì col Torino, per non rischiare in vista dell’impegno europeo contro il Barcellona. Nel caso, Ostigard è pronto a sostituirlo al cento della difesa accanto a Juan Jesus, come nel secondo tempo con la Juve.