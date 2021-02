Infortunio Petagna, CorSport: era già affaticato in Supercoppa ma aveva stretto i denti. Ecco quando tornerà a disposizione

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Petagna: "Questa è una maledizione, si, non servono altre prove. Il Napoli perde anche Petagna, terzo giocatore in quarantotto ore dopo Ospina e Lozano e settimo in undici giorni (Covid compreso): distrazione parcellare del retto femorale destro e la prognosi di una decina di giorni. In sintesi niente Granada, andata e ritorno, e neanche Atalanta: l'idea è che tornerà disponibile per il derby di campionato con il Benevento. Petagna, per la verità, aveva accusato un affaticamento prima della partita di Supercoppa con la Juve, e sin da allora aveva stretto i denti; salvo poi arrendersi".