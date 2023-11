Infortunio Osimhen, Gazzetta: dietrologie e voci di un ritardo nel recupero. Ecco la verità

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come su Victor Osimhen siano circolate indiscrezioni totalmente sbagliate per quanto riguarda un possibile ritardo nel recupero dall'infortunio.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Dunque nessun ritardo nel recupero, come qualcuno vociferava, anche se poi ovviamente saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a far capire meglio quando le elastiche e preziose fibre muscolari del nigeriano saranno capaci di “esplodere” per tornare in campo e dare il massimo. Sì, perché Victor su quello è concentrato ed è triste quando non può giocare con la sua squadra. Dietrologie e altre discussioni non lo toccano".