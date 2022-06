Infortunio Olivera, CorSport: Napoli ancora in ansia, oggi nuovi controlli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di ansia in casa Napoli per Olivera. Il quotidiano sottolinea come ancora non si possa dire con certezza se l'infortunio è più o meno grave del previsto. Oggi sono previsti nuovi controlli.

Mathias Olivera

Infortunio Olivera: Napoli in ansia

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: