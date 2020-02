Infortunio Mertens, Tuttosport: sospiro di sollievo per Gattuso, il belga sarà preservato per l'Inter

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è stato regolarmente convocato per la sfida di questa sera contro il Torino: l'attaccante belga, uscito malconcio contro il Barcellona per un perstone di Busquets, è a disposizione di Gattuso ma con molta probabilità non verrà rischiato in vista della gara con l'Inter di Coppa Italia. Queste le ultime su Tuttosport:

Infortunio Mertens, la situazione

"Anche in attacco ci saranno due volti nuovi. Uno è Milik, in luogo di Mertens ormai recuperato, ma Gattuso non intende rischiarlo perchè lo considera indispensabile giovedì contro l’Inter. E poi Politano, che giocherà al posto di Callejon, con la prospettiva di disputare una buona gara, ora che sta riprendendo il ritmo perso durante il periodo interista. Ancora assenti Llorente e Younes, in panchina il primo attaccante sarà Lozano, del quale Gattuso ha spiegato lo scarso utilizzo".