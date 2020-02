Infortunio Mertens, Repubblica: allarme rientrato, può giocare già col Torino!

Dries Mertens eguaglia il primato di Hamsik e riapre al rinnovo con il club con la SSC Napoli. Già rientrato l’allarme del giocatore di Lovanio dopo l’infortunio, secondo Repubblica non si tratta di nulla di grave e addirittura potrebbe giocare già col Torino

Per il belga è stata una notte quasi perfetta e non è riuscita a rovinargliela neppure il perfido intervento di Busquets, che lo ha costretto a lasciare il campo per infortunio all’inizio della ripresa. La paura è infatti passata in fretta, visto che la forte contusione subita alla caviglia non ha interessato i legamenti. Il giocatore potrà dunque rimettersi in fretta, con il prezioso supporto dello staff sanitario. È sicuro il recupero di "Ciro" per la semifinale di Coppa Italia del 5 marzo contro l’Inter, ma in caso di estrema necessità il neo primatista del gol potrebbe gettare via le stampelle già per l’anticipo di campionato contro il Torino, in programma dopodomani sera al San Paolo.