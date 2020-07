Infortunio Maksimovic, c'è preoccupazione in casa Napoli: il serbo potrebbe saltare Barcellona

Ultimissime Napoli - Napoli in ansia per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha dovuto chiudere anzitempo la sfida di ieri persa contro l’Inter a causa di un colpo alla caviglia sinistra. L’ex Torino ha rimediato una forte contusione dopo un pestone fortuito nel secondo tempo con il compagno di reparto Koulibaly. Nelle prossime ore verranno monitorate le condizioni di Maksimovic e soprattutto si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero in vista della sfida dell’8 agosto in Champions League contro il Barcellona.